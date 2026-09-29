Domenica scorsa l’associazione Plasticfree Onlus di Sennori ha organizzato una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti presso la rotatoria del paese. I tre volontari presenti, Marie Claire, Jasmin e Marcello, hanno portato a termine un lavoro immenso, recuperando in totale oltre 30 chili di spazzatura.

A meno di un chilometro di distanza dall’Ecocentro, sorprende purtroppo in negativo la tipologia di rifiuti rinvenuti durante le operazioni. I volontari hanno persino trovato uno scooter abbandonato, che è stato lasciato sul posto per le successive procedure di recupero. L’Amministrazione comunale continua a ribadire che l’abbandono dei rifiuti in natura è un gesto inaccettabile e che il Comune è impegnato in prima linea con controlli costanti per contrastare questa abitudine incivile.

L’operazione si è svolta grazie al supporto materiale di Tutti giorni ipermercato offerto in occasione della iniziativa nazionale, ma soprattutto ai volontari per l’impegno civico dimostrato a favore di tutta la comunità. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 17 ottobre alle ore 9.15 per proseguire l’opera di pulizia lungo la via Roma fino alla rotatoria.

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