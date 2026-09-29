Da lunedì 5 ottobre saranno attive le ecoisole che sono state posizionate nei mesi scorsi nel centro abitato dei nove Comuni dell’Unione di Coros. Nel dettaglio sono state collocate 11 ecoisole a rotazione, 28 moduli vetro - umido, 2 ecoisole a quattro moduli, 1 deposito ingombranti, 1 ecoisola diversificazione filiere, l’ecostruttura multifunzione. Non si tratta di “cassonetti” perché non si può conferire di tutto mischiato, e si aprono con la tessera sanitaria oppure con il cellulare. Inoltre resta il porta a porta. L’applicazione “Waper” che si scarica sul cellulare, consente di registrarsi e avere il QRcode (che sostituisce la tessera sanitaria). Questa applicazione dà informazioni sul livello di riempimento delle ecoisole, sulla quantità conferita, sulle premialità accumulate e altre informazioni. Il vecchio sistema di raccolta rimarrà attivo fino al 31 dicembre 2027, quindi ci saranno 14 mesi di tempo per familiarizzare con il nuovo sistema tecnologico. In programma ci sarà un’assemblea popolare per illustrare il sistema di raccolta e alcune giornate dimostrative “pratiche” con gli addetti che faranno vedere sul posto il funzionamento delle ecoisole. Dal 1 gennaio partirà la tariffa puntuale, prevista da una legge dello Stato, che premierà chi fa meglio la raccolta differenziata.

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