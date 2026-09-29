È accusato di tentato omicidio l’uomo che, al culmine di una lite scoppiata nei pressi di un bar della Pietraia, ad Alghero, avrebbe colpito con un paio di forbici un 42enne, provocandogli ferite all’addome.

La vittima è attualmente ricoverata in Terapia intensiva, in prognosi riservata. Il presunto aggressore è stato identificato dagli agenti del Commissariato di Alghero e denunciato all’autorità giudiziaria.

L’episodio si è verificato nella notte di domenica nei pressi di un locale del quartiere popolare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta discussione, degenerata quando uno dei contendenti avrebbe estratto un paio di forbici, sferrando diversi fendenti all’addome dell’altro.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Alghero, dove si trova ricoverato in condizioni gravi. Immediato l’intervento delle volanti, che hanno effettuato i primi rilievi sul luogo dell’aggressione e raccolto le testimonianze dei presenti.

Le indagini, condotte in stretta collaborazione con gli agenti della polizia giudiziaria del Commissariato, sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte. Attraverso l’ascolto dei testimoni, i riscontri investigativi e un’intensa attività di pattugliamento, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a rintracciare il presunto responsabile già nelle prime ore del mattino.

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