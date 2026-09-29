La Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM) è nata per unificare tutti i docenti e i cultori del settore di filosofia morale indipendentemente dalle diverse culture e scuole di provenienza intorno ai comuni temi della disciplina e alle occorrenze accademiche e istituzionali. Parlare di etica fuori dalle aule universitarie, quando le questioni morali entrano nelle relazioni, nell’informazione, negli spazi condivisi o nell’uso dell’intelligenza artificiale è una necessità. Da qui la nascita della prima edizione del Festival dell’Etica, in programma venerdì 2 e sabato 3 ottobre a Sassari, con gli appuntamenti serali gratuiti nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto 7.

Il festival è organizzato in collaborazione con la Consulta Nazionale di Filosofia e il contributo della Fondazione di Sardegna, delle Acli di Sassari e del Comune di Sassari.

La mattina filosofi e studiosi incontreranno gli studenti di diversi istituti superiori della città: Luca Scarantino e Calogero Caltagirone incontreranno gli studenti del Liceo artistico Figàri; Veronica Neri e Claudia Navarini quelli del Liceo classico Canopoleno; Veronica Neri, Luca Scarantino e Antonio Da Re quelli del Liceo scientifico Spano.

Alle 18.30 il festival entrerà nella sua parte pubblica alla Fondazione di Sardegna con i saluti e l’introduzione di Massimo Reichlin, Adriano Fabris e Giuseppe Pintus. Il primo dialogo, alle 19, ha per titolo Luoghi comuni. Alle 21 il tema è Connessioni e riguarda l'empatia e le relazioni con Anna Donise, Francesco Miano e Carmelo Colangelo. A seguire verrà eseminato il rapporto con l’informazione nell'incontro Schermi e verità. riunirà Veronica Neri, Roberto Mordacci e Luca Scarantino intorno al tema dell’etica dei media.

La seconda giornata coinvolgerà gli studenti del Liceo classico Azuni, del Liceo delle scienze umane Castelvì e dell’Istituto tecnico Devilla.

Sabato sera alle 19 si parla di etica e Intelligenza Artificiale nell'incontro L’anima della macchina, tra decisione umana, sistemi artificiali e responsabilità. Alle 21 Custodire l’umano e in chiusura Il domani da costruire.

Nella due giorni sarà attiva la Bacheca etica, curata dalla libreria Koiné di Sassari. Studenti e pubblico potranno lasciare un pensiero sull’etica o sul festival, trasformando le domande affrontate negli incontri in un ulteriore spazio di confronto.

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