Non più rattoppi nelle strade ma ripristini a regola d’arte. L’amministrazione comunale di Castelsardo ha proposto una importante modifica al regolamento, che è stata approvata in consiglio comunale, che riguarda i cosiddetti tagli stradali.

Nei giorni scorsi l’aula di Palazzo La Loggia è stata chiamata ad approvare l’introduzione di alcuni paletti cui devono attenersi le ditte che realizzano lavori sulle vie pubbliche. In particolare, l’articolo 6 del regolamento è stato arricchito di una novella che prevede l’obbligo di ripristino per tutta la carreggiata e, previa valutazione degli uffici competenti, almeno dell’intera corsia di marcia in cui è stato eseguito lo scavo, quando è di tipo longitudinale. Inoltre, dettaglio non di poco conto, le ditte esecutrici dovranno eseguire la scarifica del vecchio asfalto prima di posare il nuovo. In caso di tagli trasversali il ripristino dovrà avere una ampiezza di almeno 4 metri e interessare, anche in questo caso, per l’intera carreggiata stradale. In tutti i casi dovrà essere ripristinata anche la segnaletica orizzontale, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Polizia locale.

L’ultimo aggiornamento del Regolamento per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di fondo stradale risaliva a circa 18 anni fa. «La revisione – spiega la sindaca Maria Lucia Tirotto – fa parte di un più ampio lavoro di ricognizione e adeguamento dei regolamenti comunali per renderli più efficaci e funzionali. Nel caso specifico, le novità consentiranno di garantire decoro e sicurezza alle nostre strade».

Per l’assessore ai Lavori pubblici, 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐩𝐞𝐳𝐢𝐠𝐚: «È un passo fondamentale per la cura del territorio, destinato a disciplinare in modo organico gli interventi che comportano scavi. La gestione delle manomissioni stradali dovute a scavi per fibra ottica, gas, acqua o luce è da sempre una delle note più dolenti per i Comuni, poiché ripristini approssimativi o a macchia di leopardo causano cedimenti, buche e pericoli per la sicurezza stradale». E ancora: «Non deve essere sottovaluto anche il lato economico di questa novità, dato che il Comune era spesso costretto a spendere soldi pubblici per rifare strade rovinate da lavori di soggetti terzi. Con questa modifica, il Comune responsabilizza le ditte esecutrici dei lavori: chi rompe il manto stradale ha il dovere di restituirlo alla collettività nelle stesse condizioni in cui lo ha trovato».

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