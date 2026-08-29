Dalla spiaggia di Porto Ferro con la prima nazionale di Estemporada dedicata all'omaggio a Michael Jackson, al Vulcano di Ittireddu con lo spettacolo “Fortuna” di Piergiorgio Milano in prima regionale. Apertura suggestiva per “Corpi in movimento”, il festival organizzato da Danzeventi.

Lo scenario post apocalittico di Monte Lisiri a Ittireddu si è animato di luci, e sul palcoscenico alberi di imbarcazioni hanno formato un’impalcatura mobile in cui due artisti (Milano e la francese Viviene Miehe) si sono mossi in bilico come acrobati e marinai al contempo, perduti in un naufragio che parla d’amore per il mare, accompagnati dal sottofondo musicale creato da Steeve Etonno.

«È un risultato che ci dà conferma del buon lavoro svolto negli anni – ha affermato il sindaco di Ittireddu, Franco Campus –. Crediamo molto nella cultura. Siamo onorati di avere Corpi in movimento e di valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico. L’Amministrazione comunale ha deciso inoltre di fare un importante investimento acquisendo un immobile che diventerà la dimora dell’artista, per garantire a chiunque si occupi di teatro, danza e musica di poter soggiornare qui da noi e trascorrere anche del tempo per mettere a disposizione la propria creatività, in funzione di una crescita culturale per tutti».

Il 31 agosto alle 20.30 al Vulcano di Ittireddu, saranno protagoniste la Compagnia Zappalà Danza 2 con "LIF" e la ViDaVé Company con "Coraggio la Sfortuna non esiste".

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