Riaperto, a Tula, l'ufficio postale di Via San Giuseppe.

Gli interventi hanno riguardato la completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.

Si è proceduto anche alla nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura, e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza.

Nella sede di Tula, inoltre, sono già disponibili i primi servizi della Pubblica Amministrazione, come i servizi “Inps” per i pensionati, che possono richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”.

