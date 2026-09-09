Nuovo allarme nella città di Porto Torres dove sono arrivate diverse segnalazioni alle forze dell’ordine su persone che si spacciano per carabinieri o poliziotti nel tentativo di raggirare i cittadini.

Un residente ha raccontato di aver ricevuto una telefonata e dall’altro capo del filo un interlocutore, qualificatosi falsamente come appartenente dell’Arma dei carabinieri, chiedeva di preparare soldi e preziosi per una verifica successiva.

I militari raccomandano ai cittadini di prestare molta attenzione e di non aprire la porta agli sconosciuti, seppure dichiarano di appartenere alle forze dell’ordine e , in caso di dubbi, di contattare il 112 o la stazione dei carabinieri di via Antonelli.

Inoltre si chiede ai residenti di informare i propri familiari, specie le persone anziane perché siano consapevoli dei tentativi di truffa del “finto carabiniere o poliziotto”, un sistema illegale che si sta diffondendo anche in città, dove si registrano diversi tentativi di raggiri con richieste illecite di bonifici.

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