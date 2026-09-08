Lavaggio approfondito di strade e marciapiedi, pulizia delle caditoie e dei contenitori condominiali e un nuovo aspiratore elettrico per i vicoli del centro storico. Entra progressivamente a regime il nuovo appalto di igiene urbana di Alghero, con l’attivazione di una serie di servizi dedicati alla pulizia e al decoro della città. Questa settimana sono iniziate le operazioni di lavaggio programmate per zone, con temporanee modifiche alla sosta per consentire agli operatori di intervenire sull’intera superficie stradale, compresi bordi delle carreggiate e spazi normalmente occupati dalle auto. I primi interventi stanno interessando via XX Settembre.

«L’avvio e la progressiva entrata a regime del nuovo appalto hanno richiesto tempi significativi, ma oggi cominciamo a vedere risultati concreti e servizi più capillari», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto. Il primo cittadino sottolinea come l’aumento dei flussi turistici comporti una maggiore pressione sulla città e richiami anche la necessità di contrastare «le locazioni irregolari e l’evasione della Tari», oltre a rafforzare i controlli di polizia locale e barracelli. Dalla scorsa settimana sono inoltre in corso il lavaggio dei contenitori carrellati condominiali e la pulizia delle caditoie. Da ieri, invece, è entrato in servizio nel centro storico il Glutton, aspiratore elettrico compatto e silenzioso pensato per muoversi nei vicoli e negli spazi difficilmente raggiungibili dai mezzi tradizionali. Il dispositivo consente di raccogliere mozziconi, cartacce, foglie e piccoli rifiuti.

«Alghero è sempre più pulita e vogliamo che lo sia ogni giorno di più, ma il decoro della città dipende dall’impegno di tutti noi», sottolinea l’assessore all’Ambiente Raniero Selva. L’assessore riferisce dell’apprezzamento raccolto tra commercianti e cittadini per gli interventi in via XX Settembre e ringrazia gli operatori ambientali e l’Ufficio Ambiente per il lavoro svolto. «L’ingresso a regime dell’appalto ci permette di rendere gli interventi più capillari ed efficaci - conclude Selva - ma per conservarne i risultati è fondamentale la collaborazione quotidiana dell’intera comunità».

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