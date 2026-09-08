Nuova ordinanza del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, sulle limitazioni delle emissioni acustiche e sonore dei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi in occasione di spettacoli e intrattenimenti musicali fino al 30 settembre.

Musica dalle 9 alla mezzanotte nei giorni compresi tra la domenica e giovedì, con proroga fino all’una di notte nelle giornate del fine settimana, dal venerdì al sabato. Il limite massimo di emissione resta fermo su 70 decibel. La musica e le emissioni sonore devono cessare rigorosamente entro gli orari stabiliti sia all'esterno dei locali, sia su area pubblica che su area di proprietà privata.

Un provvedimento che integra la precedente ordinanza in considerazione delle manifestazioni di intrattenimento musicale che si si svolgeranno fino al 30 settembre, il Comune ha provveduto a prevenire quanto segnalato dai cittadini in merito a episodi di disturbo della quiete pubblica provocati dal volume eccessivo della musica e dal comportamento non sempre irreprensibile e civile tenuto nelle ore notturne da alcuni avventori. Pertanto è stata valutata l’esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dei residenti.

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