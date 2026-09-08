Minaccia il controllore Atp con un coltello e viene arrestato. È successo ieri in via Tavolara a Sassari quando, nell’autobus, è stato chiesto a un giovane extracomunitario di mostrare il biglietto. Questi, invitato poi a esibire un documento, ha reagito estraendo l’arma, lunga 18 cm e con una lama di 6. Immediato l’allarme lanciato alla polizia di Stato intervenuta sul posto e che ha presto disarmato l’extracomunitario, il quale però continuava a rifiutare di dichiarare le proprie generalità ed è stato alla fine fermato.

Oggi è stato condotto in tribunale a Sassari per l’udienza di convalida, dove era difeso dall’avvocato Sergio Porcu, dovendo rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto d’armi. La giudice Sara Pelicci, il pm era Antonio Piras, ha convalidato l’arresto del ragazzo per l’accusa di resistenza disponendo l’obbligo di dimora in città e il divieto di lasciare il domicilio durante la notte.

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