A Ossi si celebrano i pizzaioli e "Sa Fresa". Una iniziativa- Pizza e pane de Ossi- in programma domenica 13 settembre dalle 18, e patrocinata dall'amministrazione comunale. Saranno dieci i forni accesi in Piazza Sardegna per un evento che vuole valorizzare il gusto, le tradizioni locali e la comunità. Una grande pizzeria a cielo aperto, promossa da Buttegas de Ossi e che vede, oltre al sostegno del Comune, anche la collaborazione della Pro Loco e dell’Istituto Comprensivo di Ossi. Il cuore della manifestazione omaggia due eccellenze ossesi: i maestri pizzaioli del paese, apprezzati in tutta l'isola, ma non solo, e “Sa Fresa”, il pane tipico di Ossi, frutto di una tradizione sempre attuale.

Sei i forni a legna e quattro quelli elettrici accesi, in cui si proporranno impasti, tecniche di lavorazione e modalità di cottura differenti. Portando così a un percorso di degustazione, che consentirà al pubblico di scoprire e apprezzare le differenti versioni della pizza, inclusa quella senza glutine. Al gesto dell'impasto si accompagnerà un momento di approfondimento didattico e culturale con la partecipazione di alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo di Ossi, permettendo in questo modo un dialogo tra generazioni diverse e la conoscenza di un antico sapere. Previsti anche balli e canti della tradizione sarda, interpretati dalla rappresentanza dei gruppi folk locali “ Città di Ossi” e Santa Ithoria” e quelli di Usini, Osilo, Codrongianos e Olmedo, del Coro Boghes Noas. Concluderanno il contributo musicale gli “ Alma Mediterranea”. Ma ai motivi descritti se ne aggiunge un altro perché gran parte dell’incasso verrà destinato ad arricchire il Natale del paese, contribuendo in modo concreto a un momento di festa del paese.



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