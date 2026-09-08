Messaggi sospetti sui cellulari che potrebbero indurre l’utente a cadere nella trappola della truffa. L’allarme è stato lanciato dal Comune di Porto Torres e rivolto alla cittadinanza. Sono stati gli stessi residenti a segnalare la ricezione sui propri cellulari di sms sospetti, apparentemente riconducibili alla Tari, la tassa sui rifiuti urbani, nei quali si fa riferimento a presunti rimborsi e si invita a cliccare su un link. Messaggi falsi che non sono stati inviati dal Comune di Porto Torres.

L’ente comunale precisa che non è stato inviato alcun sms di questo genere, pertanto l’invito rivolto alle cittadine e ai cittadini è di non cliccare sul link indicato nel messaggio, di non fornire dati personali, bancari o altre informazioni e di prestare la massima attenzione a comunicazioni sospette. Inoltre si consiglia di diffondere l’invito in modo da informare il maggior numero possibile di persone. Si tratta di una campagna di truffe che segnalano presunte irregolarità nei pagamenti della tassa rifiuti. Il phishing è una tecnica fraudolenta utilizzata da soggetti malintenzionati che si presentano come enti affidabili per ottenere informazioni riservate, quali dati anagrafici, credenziali bancarie o altri elementi sensibili.

© Riproduzione riservata