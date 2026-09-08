Edilizia sociale e rigenerazione urbana: a Sennori la ricognizione di edifici privatiIl Comune punta a recuperare spazi abitativi
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Il Comune di Sennori punta recuperare nuovi spazi abitativi attraverso la pubblicazione di un avviso rivolto ai proprietari di immobili privati attualmente non utilizzati e non locati, con l’obiettivo di effettuare una ricognizione degli edifici che potrebbero essere destinati, in futuro, a interventi di edilizia sociale e riqualificazione urbana. Alla manifestazione di interesse possono partecipare i proprietari di immobili privati; i soggetti giuridici privati; i titolari di altri diritti reali sugli immobili. Potranno essere segnalati gli edifici situati nel territorio comunale che risultano non utilizzati, non locati e non redditizi o potenzialmente idonei a essere destinati a progetti di edilizia sociale o di rigenerazione urbana. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso e corredata dalla documentazione richiesta, tra cui il titolo di proprietà; documento di identità; fotografie dell’immobile; visura catastale; dichiarazione attestante il mancato utilizzo e la mancata locazione dell’immobile. La scadenza è prevista il 15 settembre. La presentazione dell’avviso rappresenta esclusivamente una segnalazione dell’immobile e sarà successivamente valutata dagli enti competenti. Le eventuali modalità di acquisizione degli edifici saranno definite in una fase successiva.