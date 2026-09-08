Fa l’elemosina, vede le forze dell’ordine e scappa per paura venendo arrestato. Ieri a Porto Torres, davanti a un supermarket, un 35enne extracomunitario stava chiedendo soldi ignaro però che è in vigore un’ordinanza sindacale di divieto di accattonaggio in tutto il Comune fino al 31 ottobre.

Alla vista degli agenti della polizia di Stato l’uomo, spaventato dall’eventualità di un’espulsione, è corso via senza fare però molta strada. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale l’uomo è stato condotto stamattina in tribunale a Sassari per l’udienza di convalida dove era difeso dall’avvocato Andrea Devoto mentre il pm era Antonio Piras.

La giudice Sara Pelicci ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari.

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