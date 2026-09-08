Con una nuova filiale in pieno centro, si rafforza la presenza di UniCredit a Sassari. La sede di via Jacopo Moleschott 6, a pochi passi da Piazza d'Italia, è stata inaugurata lunedì sera.

«Siamo felici di rafforzare la nostra presenza in una piazza importante come Sassari e, più in generale, in Sardegna», afferma Remo Taricani, deputy head of Italy di Unicredit: «La forte crescita organica delle nostre attività sull'intero territorio regionale testimonia l'efficacia della strategia UniCredit Unlimited e l'elevata qualità dei servizi e delle soluzioni che mettiamo ogni giorno a disposizione di imprese e famiglie».

Nel primo semestre del 2026, le nuove erogazioni da parte della Banca nella provincia di Sassari hanno superato i 50 milioni di euro (+41%). Più in generale, in Sardegna, UniCredit ha registrato nel semestre nuove erogazioni per oltre 170 milioni di euro (+30%).

A trainare l'aumento sono soprattutto le imprese: le nuove erogazioni al segmento Corporate sono incrementate del 46,2%, arrivando così a toccare i 110 milioni di euro. Il segmento Retail, invece, è cresciuto dell'8,1%, sfiorando i 60 milioni di euro. Lo stock complessivo dei prestiti ha superato 1 miliardo di euro, mentre il totale delle attività finanziarie della clientela ha raggiunto circa 3,3 miliardi. «La nuova filiale di UniCredit Piazza d'Italia è stata sviluppata per fornire servizi e prodotti di alta qualità. Questa nuova apertura rinsalda il nostro presidio sul territorio sardo», spiega Marianna Plafoni, regional manager centro di UniCredit.

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