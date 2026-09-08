La giovane pittrice turritana, Chiara Masia, 32 anni, è stata premiata ancora una volta per il suo stile pittorico figurativo, un’arte che a differenza di quella astratta riguarda la rappresentazione di immagini riconoscibili nel mondo che ci circonda, a volte fedeli altre altamente distorte.

Il riconoscimento in denaro è stato assegnato a seguito della partecipazione al concorso di pittura estemporanea, organizzato nei giorni scorsi a Bonorva da parte dell’associazione Tnt Global Art e dall’Endas provinciale, sul tema delle Domus de Janas, oggi patrimonio Unesco, con focus sulla necropoli di Pala Larga e Sant’ Andrea Priu.

Il dipinto di Chiara Masia, premia l’artista che ha scelto di non abbandonare l’arte figurativa o astratta su tela, che risulta il collante per far sopravvivere queste realtà.

Il disegno raffigura una fata che protegge la sua “casa”, ovvero la Domus de Janas. Il riconoscimento era destinato agli artisti tesserati dell’Art Global Art. Per la pittrice di Porto Torres, un altro passo avanti verso una tecnica, che fa parte del realismo, capace di raffigurare qualcosa di riconoscibile dalla realtà e che rappresenta il suo stile personale.

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