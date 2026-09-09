Il Comune di Castelsardo ha un nuovo vertice gestionale. A partire da ieri, martedì 8 settembre, e dopo un periodo di reggenza temporanea appena concluso, la segretaria comunale Monica Zanda ha cominciato ufficialmente il nuovo incarico da titolare a capo della struttura amministrativa dell’ente dove dovrà garantire il corretto funzionamento dell’azione amministrativa.

La dottoressa Zanda ha alle spalle oltre vent’anni di esperienza maturata in vari Comuni del Nord Sardegna, sia come funzionario tecnico e amministrativo sia nel ruolo di segretaria comunale. Nell’ultimo periodo ha avuto incarichi a Florinas, Osilo, Villanova Monteleone, Perfugas, Tissi, Mara e Ittireddu. Negli anni scorsi è già stata in reggenza per alcuni mesi anche a Castelsardo. Prossimamente l’ente stipulerà una convenzione col Comune di Florinas per la gestione associata del servizio. La nuova segretaria comunale ha ricevuto gli auguri di un proficuo lavoro dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, dagli esponenti della giunta e da tutta l’amministrazione comunale.

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