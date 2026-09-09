Mondo della sinistra in lutto a Cagliari per la prematura scomparsa di Roberto Loddo, attivista molto conosciuto in città soprattutto per la sua attività nel terzo settore e politica. Aveva compiuto 45 anni appena una settimana fa.

Roberto Loddo è stato attivista dell’Asarp l’associazione sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica e presidente della cooperativa sociale Il Giardino di Clara occupandosi di assistere in percorsi di emancipazione lavorativa le persone che vivono la condizione della sofferenza mentale. Nello stesso ambito aveva coordinato il progetto Radio Onde Corte prima radio della salute mentale in Sardegna.

Tra le tante attività svolte la collaborazione con la Crvg, la conferenza regionale volontariato giustizia della Sardegna, organo di rappresentanza degli enti e delle associazioni del volontariato nel mondo del carcere in Sardegna. Da dieci anni inoltre era alla guida del Manifesto Sardo giornale online di approfondimento politico.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Tra i primi commenti quello dell’ex deputato sardo Michele Piras: «Oggi la nostra comunità politica perde un caro compagno, un amico caro, un pezzo della nostra storia comune».

«Ti ricorderò per la libertà del tuo pensiero e per quello che hai saputo trasmettere agli altri –scrive la garante regionale dei detenuti in Sardegna Irene Testa -. Mancherai alle persone di cui ti prendevi cura, a chi hai ascoltato, aiutato e accompagnato. Che la terra ti sia lieve».

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