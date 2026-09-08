Tensioni all’interno della Giunta comunale di Alghero e, in particolare, tra i due assessori espressione del Partito democratico.

L’assessora alla Cultura, Innovazione e Transizione digitale Raffaella Sanna avrebbe inviato una comunicazione al sindaco Raimondo Cacciotto e alla segretaria generale del Comune, Rita Fonnesu, lamentando comportamenti ritenuti inappropriati da parte del collega di Giunta Enrico Daga.

Aggressioni verbali e offese, anche davanti allo stesso sindaco, sarebbero all’origine della segnalazione inviata dall’assessora. Si tratta, tuttavia, di contenuti sui quali al momento non risultano prese di posizione ufficiali da parte dei diretti interessati.

Contattata sulla vicenda, Raffaella Sanna ha fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni. Enrico Daga, dal canto suo, interpellato, ha dichiarato di essere all’oscuro della vicenda.

Le tensioni si inserirebbero in una fase delicata nei rapporti interni al Partito democratico algherese, dove da tempo circolerebbe l’ipotesi di possibili cambiamenti nella rappresentanza in Giunta. Voci che si rincorrono ormai da settimane.

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