Tremendo incidente nella notte alle porte di Sassari. Un uomo, Antonello Sotgiu, sassarese di 75 anni, è morto in ospedale a causa delle ferite riportate dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un Suv ed è finita fuori strada.

Una Golf Volkswagen, condotta dalla moglie di Sotgiu, Marcella Piras, molto conosciuta in città come amministratrice del sito “Segnala Sassari”, procedeva in direzione centro dopo essere uscita dall’ospedale di San Camillo, quando la vettura si è scontrata con un Suv che fuoriusciva dalla strada secondaria di via Devilla per immettersi sulla Sassari-Sorso.

L’impatto frontale, particolarmente violento, ha provocato due feriti, marito e moglie, entrambi trasportati in codice rosso presso l’ospedale civile del Santissima Annunziata.

L’uomo, però, ricoverato in rianimazione, non ce l’ha fatta, è deceduto poco prima della mezzanotte. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Il pm Lara Senatore procede per omicidio colposo.

Gli amici della pagina Facebook “Sassari Si Muove” hanno pubblicato un post: “Oggi è un triste giorno per la nostra pagina e per l’Associazione Sassari SI Muove, questo è uno di quei post che non vorremmo mai scrivere ma il destino decide diversamente. Ieri a seguito di un incidente stradale in cui è stata coinvolta la nostra Marcella, moderatrice della pagina nonché vice presidente dell’Associazione, ha perso la vita il marito Antonello. Non abbiamo ulteriori notizie in merito e Marcella stessa sappiamo essere ricoverata in ospedale. Non chiudiamo la pagina perché vogliamo dare la possibilità a tutti di lasciare un pensiero ma chiediamo di non inserire nuovi post, o interazioni con i precedenti, nel rispetto del dolore che tutti noi stiamo provando”.

