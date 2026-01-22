Rinviata a domattina, venerdì 23 gennaio, l’udienza di convalida dell’arresto del 43enne di Santa Maria Coghinas che, martedì intorno alle 22.30 ha investito e ucciso il giovane tunisino Oussama Mahjoub mentre camminava lungo la statale 200, la strada che da Marritza conduce nel centro di Sorso.

Stamattina il corpo del 23enne è stato restituito ai familiari dopo l’esame autoptico eseguito, all’Istituto di medicina legale di Sassari, dal medico legale Francesco Serra, come disposto dalla Procura che coordina e dirige le indagini.

L’investitore, arrestato dai carabinieri della compagnia di Porto Torres, è accusato di omissione di soccorso e omicidio stradale. Assistito dall’avvocato Marcello Mura, l’uomo sottoposto agli accertamenti medici è risultato positivo al consumo di sostanze stupefacenti, come accertato dai carabinieri della caserma di Valledoria, dove l’uomo si era presentato dopo l’incidente.

Una tragedia che ha sollevato le polemiche sulla pericolosità della stradale 200, dove l’assenza di illuminazione, la carreggiata stretta e priva di marciapiedi mette a rischio le persone che, quotidianamente, percorrono quel tratto di strada.

© Riproduzione riservata