È risultato positivo al consumo di sostanze stupefacenti, l’investitore che ha travolto e ucciso il giovane tunisino di 23 anni, Oussama Mahjoub, nella tarda serata di martedì, mentre camminava ai margini della strada statale 200, tra la località di Marritza e Tonnara, a Sorso.

I carabinieri della stazione locale, con il supporto dei colleghi della Radiomobile della Compagnia di Porto Torres, hanno arrestato in flagranza di reato l’automobilista, Francesco Acca, 43 anni di Santa Maria Coghinas, ritenuto responsabile dei reati di omissione di soccorso e omicidio stradale.

L’incidente, è avvenuto intorno alle 22.30, quando l’auto, a velocità sostenuta e probabilmente a causa della scarsa illuminazione, ha travolto il giovane tunisino che camminava sul ciglio della strada, uccidendolo sul colpo. Sul posto, oltre ai militari sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno compreso subito la gravità della situazione e dopo aver tentato di rianimare il ragazzo, si sono dovuti arrendere.

La vittima era da poco scesa da un pullman e stava facendo ritorno al proprio domicilio presso il centro di accoglienza di Marritza, quando è stato investito e sbalzato nella cunetta. L’investitore, omettendo di prestare immediato soccorso, si è presentato in seguito nella caserma dei carabinieri di Valledoria, dove è stato trovato positivo al consumo di sostanza stupefacente.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, la salma è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Sassari per il successivo esame autoptico, mentre il conducente è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista questa mattina in Tribunale a Sassari.

