Inzieranno lunedì 11 maggio i lavori di completamento della rotatoria nell'incrocio tra viale delle Vigne e via Ettore Sacchi, una delle zone di Porto Torres ad alto rischio incidenti.

Gli interventi, realizzati in accordo con la società di Autotrasporti Arst, prevedono la "scarifica” del manto stradale esistente, la stesura del nuovo manto e la segnaletica orizzontale.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, il la Polizia Locale, guidata da Katia Onida, ha predisposto l'apposita ordinanza che prevede interdizioni temporanee al traffico e alla sosta. Oltre all'area della rotatoria, le lavorazioni interesseranno anche il tratto di via Ettore Sacchi e di viale delle Vigne prospicienti la stazione di servizio Eni.

Le attività saranno avviate immediatamente dopo il transito dei mezzi pubblici Arst utilizzati prevalentemente dagli studenti nelle prime ore del mattino. Questo grazie all'accordo tra il settore tecnico del Comune e la direzione della società di Autotrasporti con l'obiettivo di limitare il più possibile i disagi per gli utenti del trasporto pubblico locale.

Pertanto il transito verrà interdetto ai veicoli circolanti su via Sassari e via Pacinotti direzione via Ettore Sacchi ai veicoli circolanti su via Sassari e via Manno in direzione viale delle Vigne. Ai veicoli circolanti su viale delle Vigne in direzione via Ettore Sacchi. Sarà inoltre vietata la sosta in via Ettore Sacchi nel tratto compreso tra via Sassari e viale delle Vigne, con estensione sino al civico 120 di via Sacchi su entrambi i lati della carreggiata.

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