Incidente mortale nella notte a Bono, in via Adelasia.

Roberto Chessa, 53 anni, per cause in corso di accertamento è precipitato con la sua Fiat Punto, di cui aveva perso il controllo, in una piccola scarpata morendo a causa dell'impatto. L'ipotesi è che possa avere avuto un colpo di sonno.

L'uomo è stato ritrovato stamattina.

Sul posto 118 e carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Gli accertamenti sono a cura dei militari della Stazione di Illorai.



