L’incidente
01 novembre 2025 alle 10:25aggiornato il 01 novembre 2025 alle 12:11
Tragico schianto a Bono: finisce con l’auto fuori strada, muore 53enneIl dramma nella notte, l’uomo è stato ritrovato solo questa mattina: indagini in corso
Incidente mortale nella notte a Bono, in via Adelasia.
Roberto Chessa, 53 anni, per cause in corso di accertamento è precipitato con la sua Fiat Punto, di cui aveva perso il controllo, in una piccola scarpata morendo a causa dell'impatto. L'ipotesi è che possa avere avuto un colpo di sonno.
L'uomo è stato ritrovato stamattina.
Sul posto 118 e carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Gli accertamenti sono a cura dei militari della Stazione di Illorai.
