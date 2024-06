«Appassionato di chitarra, sempre la battuta pronta, una persona buona e umile».

Nelle parole del presidente del Flag Nord Sardegna, Benedetto Sechi, il ricordo commosso di Sandro Ascione, l’autista 65enne di Porto Torres morto questa mattina sulla quattro corsie Sassari-Alghero. Il tir sul quale viaggiava, per cause ancora da accertare, è precipitato al chilometro 9, a poca distanza dal bivio di Bancali.

«Voleva fare il camionista da sempre, - ha aggiunto Sechi - aveva preso le patenti per poter guidare i mezzi pesanti, un autista di grande esperienza che si stava apprestando a congedarsi dal lavoro. Stava preparando i documenti per la pensione».

Questa mattina quel sogno è svanito. Gli operatori sanitari del 118 per oltre 40 minuti hanno tentato di rianimarlo. Ma il cuore del camionista ha smesso di battere. Ascione lavorava per una ditta della Lap Logistic e trasportava materiale da cava. «Fatemelo dire: la vita è ingiusta con i giusti», si legge sui social. Si era sposato nel 2021 e il 31 dicembre sarebbe andato in pensione.

