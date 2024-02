Smottamenti e crolli lungo la provinciale 81, nel lato destro che costeggia la pineta di Platamona.

Lungo la strada che da PortoTorres conduce alla torre di Abbacurrente, in direzione Sorso, parti della roccia sono cadute a ridosso della carreggiata, con rischi e pericoli per gli automobilisti in transito. Un fenomeno causato dalle forti piogge. Il maltempo ha provocato il cedimento di un grosso masso, finito in prossimità della carreggiata e poi ridotto in frantumi.

L’allarme, scattato ieri sera ad opera di un residente, ha costretto ad un intervento di messa in sicurezza dell’area da parte degli operai della Multiss Sassari, allertati dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia locale di Porto Torres che hanno partecipato alle operazioni di ripristino della sicurezza e della viabilità.

Tutta la zona, nella parte antistante la chiesetta di Balai Lontano, è stata transennata con nastro bianco-rosso.

Si tratta di una delle aree interessate dal fenomeno dell’erosione costiera che ha messo off limits circa un chilometro e mezzo di costa.

