Un cinghiale sulla carreggiata, la Panda che sterza all’improvviso per evitarlo e finisce fuori strada, ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa contro un albero.

Questa la prima ricostruzione dell’incidente mortale avvenuto la notte dell’ultimo dell’anno sulla Provinciale 84, nel Sassarese, nei pressi di Bottidda.

La vittima è Marco Boninu, di Illorai. Un uomo di 30 anni che viaggiava con lui è rimasto ferito.

Dopo l’allarme, sul posto sono giunti i soccorritori. I vigili del fuoco di Bono hanno estratto il 36enne dall'auto ancora vivo, ma l'uomo è morto poco dopo fra le braccia dei soccorritori del 118.

