Bagno di folla per il concerto di Capodanno di Max Pezzali a Sassari.

Secondo quanto stimato da forze dell’ordine e organizzatori ci sarebbero state circa 35mila persone tra l’area concerto e gli spazi attigui, all’interno della zona rossa. Dopo l’introduzione musicale di Sergione dj, è iniziata l’esibizione dell’ex 883, intorno alle 22.20, che ha cantato le sue maggiori hit fino alle 23.40.

Saluti conclusivi in attesa della mezzanotte con il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni.

Dopo il brindisi la coda dell’evento con Gabri dj alla console.

«Sassari mostra di essere una città viva, vitale e vivace, che ha voglia di grandi eventi e che non vede l’ora di mettere a frutto il proprio potenziale artistico, culturale, storico, folclorico, artigianale, produttivo, architettonico, ambientale, enogastronomico e identitario», il commento all’evento del sindaco Mascia.

«Sassari è sempre più una città a misura di visitatrici e visitatori, in grado di reggere bene l’urto di iniziative di forte richiamo – aggiunge il sindaco – perché investe con decisione sui propri talenti e sulla loro valorizzazione, rendendo la città migliore, più fruibile e inclusiva, anzitutto per chi ci vive o per chi può pensare di farlo».

Grande sforzo intersettoriale del Comune che ha avuto in quello della Cultura l’assessorato più in prima linea. «Sassari ha gli strumenti per diventare una destinazione stabile nei circuiti turistici a vocazione culturale, artistica, storica e naturalistica», afferma Nicoletta Puggioni. «Lo sforzo fatto tra Natale e Capodanno è un grande investimento – conclude – che ha permesso a tantissime persone di riscoprire una città che ha ancora tanti talenti e tanti tesori da svelare».

