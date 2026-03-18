Sabato 21 marzo a Ittiri va in scena la XVI edizione di “Sestos. Studiare, conoscere, tutelare la tradizione vestimentaria della Sardegna”, appuntamento che da sedici anni anticipa il festival internazionale Ittiri Folk Festa e rappresenta un punto di riferimento per studiosi e appassionati dell’abito tradizionale isolano.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale e folklorica Ittiri Cannedu e ideata dal dottor Gian Mario Demartis, si terrà presso il Centro per le Arti con un programma articolato tra laboratori e momenti di approfondimento. Ad aprire il pomeriggio, alle 16.30, sarà il laboratorio “I gioielli della tradizione”, rivolto ai giovani allievi della scuola di ballo Ittiri Cannedu e curato da Gian Battista Langasco e Antonella Orani.

Alle 18 spazio al convegno, cuore dell’iniziativa, con una serie di interventi dedicati ai diversi aspetti della tradizione vestimentaria sarda: Giovanna Chesseddu approfondirà l’evoluzione dei ricami in seta policroma a Thiesi; Gian Mario Demartis si concentrerà sul tema delle bende in Sardegna; Giuseppe Serra presenterà uno studio sull’abito tradizionale femminile di Castelsardo; mentre Antonietta Denti analizzerà gli abiti aulici maschili nel Logudoro. A moderare l’incontro sarà Maria Caterina Manca.

Nel corso della serata verrà inoltre assegnato il premio “Manos de Oro”, riconoscimento dedicato agli artigiani che nel tempo hanno contribuito a preservare e valorizzare le tecniche e i saperi legati alla realizzazione degli abiti e dei gioielli tradizionali sardi. A chiudere l’appuntamento un intermezzo musicale con il gruppo “Alabantzia”, composto da Marco Bande all’organetto e Fabio Calzia alla chitarra. Un evento che conferma il ruolo di “Sestos” come spazio di studio, tutela e trasmissione di un patrimonio identitario che continua a raccontare la storia e la cultura della Sardegna.

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