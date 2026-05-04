Estensione del “Piano Città degli Immobili Pubblici di Sassari”. È l’ordine del giorno approvato nei giorni scorsi in Consiglio metropolitano nella Sala Sciuti del Palazzo della Provincia nel capoluogo turritano. Ad avanzare la proposta sono stati i consiglieri Fabrizio Demelas, Carlo Sardara e Roberto Cadeddu sulla scia dell’accordo firmato lo scorso marzo dalla Città Metropolitana con l’Agenzia del Demanio per la valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Nell’odg si fa presente che nel territorio metropolitano, viene scritto, “insistono ulteriori immobili di proprietà della Città Metropolitana, dell’Agenzia del Demanio, della Regione e dell’Università che, per caratteristiche e localizzazione, potrebbero essere oggetto di analoghi processi di valorizzazione, rifunzionalizzazione e rigenerazione urbana”.

Per questo motivo si chiede “una ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico dislocato negli altri Comuni dell’area vasta, al fine di valutare l’eventuale estensione del modello Piano di Città in chiave metropolitana”. L’ordine del giorno, che impegna a riferire sugli esiti delle attività entro 6 mesi, è stato votato all’unanimità.

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