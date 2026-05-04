Sei chili di sabbia, ciottoli e conchiglie prelevati come “souvenir” dalle spiagge della Sardegna.

È ciò che è stato trovato nei bagagli di una turista ungherese, bloccata all'aeroporto di Alghero mentre si imbarcava sul volo per Budapest.

I funzionari dell'Agenzia delle dogane in servizio nello scalo "Riviera del corallo", insieme con la Guardia di finanza, hanno fermato la donna dopo i controlli di sicurezza, che avevano appena rivelato la presenza di sabbia, conchiglie, ciottoli e sassi marini nel bagaglio. Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che i reperti erano stati asportati illegalmente dalle spiagge situate nel tratto costiero compreso tra Alghero e Badesi.

Alla passeggera è stata contestata dunque la violazione della Legge regionale n. 16 del 28 luglio 2017, che appunto vieta il prelievo, la detenzione e la vendita di sabbia, ciottoli e conchiglie in assenza di autorizzazione. Ora rischia una multa fino a 3.000 euro.

I reperti sono stati posti sotto sequestro e, in collaborazione con le autorità locali, nei prossimi giorni saranno riposizionati nei rispettivi arenili di provenienza.

(Unioneonline)

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