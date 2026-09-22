Proseguono sul territorio comunale di Sennori le attività di contenimento straordinario finalizzate al depopolamento della specie cinghiale, nell’ambito del piano di gestione faunistica. Dopo le recenti operazioni effettuate nelle aree rurali, le attività proseguiranno anche nelle zone in prossimità del centro abitato. La prossima attività di contenimento e prelievo è programmata per mercoledì 23 settembre, dalle ore 20 alle 2. Si tratta di interventi di gestione faunistica coordinati in collaborazione con il Settore 5 della Città Metropolitana di Sassari, finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza stradale e delle colture agricole.

Durante le ore serali e notturne indicate, la cittadinanza potrebbe percepire rumori insoliti, tra cui l’abbaiare dei cani, lo scoppio di petardi o l’eco di colpi di arma da fuoco. Nessun allarme: le operazioni sono regolarmente autorizzate e vengono svolte in condizioni di sicurezza da personale esperto e abilitato, con il supporto della Polizia Locale, della Compagnia Barracellare e del Comune di Sennori.

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