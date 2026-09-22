Plastica, ferro, cartongesso e altri materiali abbandonati sono stati rimossi dall’area della banchina del Calich, in via Laguna, nelle vicinanze del Ponte Romano di Fertilia. L’intervento di bonifica è arrivato dopo la segnalazione della Federazione italiana pesca sportiva e grazie all’interessamento del presidente della Commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas, e dell’assessore Raniero Selva. <Dopo aver ricevuto la segnalazione mi sono immediatamente attivato affinché il sito venisse liberato dai materiali abbandonati, - spiega Mulas - era necessario intervenire per restituire decoro e sicurezza a un’area frequentata dai bambini e dalle loro famiglie>. Le operazioni sono state eseguite dall’Ufficio Ecologico e dal servizio Manutenzioni del Comune di Alghero, con il coordinamento dell’assessore Selva. Determinante la segnalazione della FIPSAS, associazione che dispone della concessione dell’area per le proprie attività e che, attraverso la pesca sportiva, promuove tra i più piccoli il rispetto dell’ambiente. <Ringrazio i bambini, i genitori e i responsabili della FIPSAS per aver segnalato una situazione che da tempo necessitava di attenzione>, aggiunge Mulas, sottolineando l'importanza della collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale.





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