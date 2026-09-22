Si intitola “Attraverso i miei occhi”, la mostra fotografica sul Marocco a cura di Alessandro Carta, che verrà inaugurata giovedì 24 ottobre dalle 18 alle 22, presso la biblioteca comunale di Ploaghe.

Non sarà solo una mostra fotografica, ma un’esperienza sensoriale a tutto tondo. Un percorso guidato dalle immagini che continuerà con una degustazione di piatti tipici marocchini presso il chiostro del convento.

Un viaggio che invita a fermarsi, osservare e provare a guardare il mondo da una prospettiva diversa: quella di chi vive ogni giorno una battaglia spesso invisibile agli occhi degli altri.

Alessandro Carta insieme alla compagna Agnese Sabattino svolge da anni un progetto di volontariato nella città di Cerro da Granadilla, una città come altre nel Paese centroamericano, i bambini sono vittime del lavoro minorile, luoghi di estrema povertà.

La mostra sarà fruibile anche nei giorni successivi l'inaugurazione durante gli orari di apertura della biblioteca. L'evento è organizzato dalla pro loco e patrocinato dal Comune di Ploaghe.

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