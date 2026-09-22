Opportunità per due imprese da parte della Città Metropolitana di Sassari. L’Ente ha pubblicato un avviso, in vista del Lucca Comics & Games del 28 e 29 ottobre 2026, indirizzato a realtà creative versate nei settori della grafica e illustrazione, fumetto e graphic novel, animazione, gaming e game art. Per entrambe le imprese selezionate, che rappresenteranno la filiera culturale dell’Isola, è previsto un corrispettivo onnicomprensivo fino a 2mila euro, Iva e oneri inclusi, con cui si coprirà il servizio reso e le relative spese di viaggio, vitto e alloggio.

Le candidature dovranno essere presentate online attraverso il Portale Istanze Online della Città Metropolitana di Sassari entro le ore 23:59 del 24 settembre 2026. A offrire la chance è il progetto europeo Rafforzamento dell’Industria Culturale e Creativa attraverso l’Open Innovation (Ricco) e per accedervi è necessario essere micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Sardegna.

La partecipazione al Lucca Comics non avrà come obiettivo la promozione commerciale dei singoli prodotti ma la rappresentanza della filiera creativa sarda, tra presentazione di competenze, progetti e prototipi e partecipazione alle attività del festival. Le imprese presenti al Festival, nell’area Fair potranno illustrare e mostrare progetti, prototipi e competenze. Nel Forum invece potranno partecipare a workshop, tavole rotonde e momenti di networking con esperti e partner europei. Con il programma Fest infine si potrà prendere parte ai momenti culturali e performativi dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata