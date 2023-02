Il comune di Tissi e l'Associazione Sing Sing Sing hanno organizzato l’edizione 2023 del Carnevale Tissese. Il primo appuntamento è in programma giovedì 16 febbraio, alle 16, con la frittellata in Piazza Municipale. Martedì 21 febbraio, dalle 15, ci sarà il Carnevale itinerante seguito dalla favata e dalla ceciata presso l’Ex-Mà. Domenica 26 febbraio alle 16, sempre presso l’Ex-Mà, spazio alla pentolaccia.

Festa di Carnevale anche a Nulvi: sabato 18 febbraio, dopo la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, il Comitato Sos Messajos 2023 organizza, dalle 18, nei locali dell'incubatore, in zona industriale, una serata all’insegna di Dj Set di Lvka Dj e Slesso Dj.

Nel Villanova, più precisamente a Mara, la squadra di calcio che milita in seconda categoria, l’Asd Mara, con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Chessa, ha organizzato per giovedì 16 febbraio, a partire dalle 18, una favata in piazza Marconi. Sabato 18 febbraio, dalle 15.30, è in programma la sfilata per le vie del paese. Alle 20 ci sarà il processo di Re Giorgio e la pentolaccia per i bambini nel centro sociale. A seguire Dj set e balli per tutta la notte.

Nel Meilogu, a Banari, giovedì 16 febbraio dalle 13, favata presso il centro anziani organizzata dall’Us Banari, formazione di calcio che milita nel campionato Csi. Sabato 18 alle 16 partirà la sfilata delle maschere seguita dal ballo mascherato e dalla frittellata alle scuole elementari. Domenica 26 febbraio alle 15.30, pentolaccia e ballo mascherato per i bambini nel centro anziani.

