«Ti sparo due colpi in testa!«. È una delle minacce rivolte lo scorso anno a Valledoria da un uomo nei confronti della sua compagna. Insieme a insulti e intimidazioni, spesso avvenute alla presenza dei figli della coppia, e che hanno portato a un procedimento per maltrattamenti in tribunale a Sassari, conclusosi ieri in sede di abbreviato.

La vita della donna era diventata un inferno da quando l’uomo aveva cominciato a mostrarsi in forte stato di alterazione. E con comportamenti che costringevano la parte offesa a scappare coi bambini rifugiandosi altrove.

Il culmine lo si raggiunge quando, avendo ricevuto la carta di credito dalla donna per poter fare benzina, in realtà l’uomo fa prelievi di somme importanti e la compagna blocca il conto. Lui allora si introduce nella casa di lei dalla finestra, usando la scala, e le si rivolge con ulteriori minacce di morte, portando la signora a denunciare.

Il gup Gian Paolo Piana, accogliendo le richieste della pm Maria Paola Asara, ha disposto la condanna per l’imputato a due anni di reclusione e al pagamento di 30mila euro per il risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa. Ad assistere la parte civile è stata l’avvocata Elisabetta Sotgia, Luca Sciaccaluga invece il legale difensore dell’uomo.

