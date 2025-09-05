il rogo
05 settembre 2025 alle 14:00
Thiesi, incendio in un appartamento: un intossicatoÈ stato portato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in ambulanza
Un incendio stamattina ha danneggiato un appartamento alla periferia di Thiesi, in via Musinu. Un uomo è rimasto leggermente intossicato per avere respirato i fumi liberati dalle fiamme: è accompagnato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari da un'ambulanza del 118.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e bonificato e messo in sicurezza la casa. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.
