Ubriaca guida per km a zigzag. È durato a lungo, ieri tra Thiesi e la strada per Ittiri, l'inseguimento tra i carabinieri della stazione di Bonorva e una 50enne. La donna si era allontanata dal paese in auto, nonostante le fosse stato consigliato, visto lo stato di ebbrezza, di non mettersi al volante.

I militari dell'Arma le hanno più volte intimato di fermarsi sia coi segnali acustici che usando, per farsi sentire, il megafono. Ma la donna ha proseguito lo stesso bloccandosi solo dopo aver aver avuto un problema alla macchina. E, una volta scesa dall'autovettura, avrebbe voluto camminare a piedi in una zona tra l'altro buia.

I carabinieri l'hanno però bloccata arrestandola per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi in tribunale a Sassari la giudice Marta Guadalupi ha disposto la convalida della misura rimettendo l'indagata in libertà. Il pm era Antonio Piras e Marco Palmieri l'avvocato della difesa.



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