Torna operativa MetroSassari. Da lunedì 5 ottobre riprenderà il servizio Sirio di Arst Sardegna, nella tratta Emiciclo Garibaldi-Santa Maria di Pisa.

La lunga sospensione era stata causata da alcuni interventi di manutenzione straordinaria compiuti dall’Azienda, sia sui mezzi di trasporto, sia sulla linea. Nel dettaglio i tecnici hanno operato la revisione e la manutenzione dei deviatoi, fondamentali per la sicurezza degli scambi.

In più la modifica della geometria dei punti di contatto, un intervento di alta precisione sull'infrastruttura destinato a implementare l'interazione tra i convogli e la linea, riducendo l'usura e ottimizzando le performance di viaggio, e, infine, i lavori sulla segnaletica orizzontale delle banchine.



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