Assemblea pubblica a Porto Torres per la costituzione del Consorzio pubblico privato, in programma venerdì 23 ottobre dalle ore 17.30 alle 20.30, presso la Sala del Museo del Porto.

L’incontro rappresenterà un passaggio concreto del percorso costitutivo e sarà rivolto a residenti, proprietari, operatori e a tutti i soggetti interessati al futuro dell’area. L’obiettivo è illustrare le finalità e il possibile funzionamento del Consorzio, definire le priorità del territorio e raccogliere osservazioni, proposte, disponibilità e adesioni.

L’assemblea consentirà inoltre di fare il punto sulle prospettive legate all’approvazione del Piano urbanistico comunale e sul rapporto di collaborazione da costruire con il Comune di Porto Torres, affinché il Consorzio possa diventare uno strumento stabile di interlocuzione e programmazione tra pubblico e privato. Tra i temi che saranno affrontati figurano viabilità, manutenzione, sicurezza, servizi, gestione e cura del territorio e prospettive di sviluppo dell’area di Li Lioni.

La partecipazione non avrà quindi un carattere esclusivamente informativo: i presenti potranno intervenire, formulare proposte, indicare priorità e contribuire direttamente alla definizione del percorso che porterà alla costituzione del Consorzio. L’obiettivo è costruire un organismo realmente rappresentativo del territorio, capace di raccogliere le esigenze dell’area e trasformarle in proposte e interventi concreti attraverso un confronto strutturato con l’Amministrazione comunale.

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