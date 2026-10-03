Cagliari, lunedì iniziano i lavori in viale Sant’AvendraceParte la riqualificazione della strada con la posa del nuovo asfalto
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Inizieranno lunedì i lavori per la posa del nuovo asfalto in viale Sant’Avendrace. L’intervento, della durata stimata di circa dieci giorni, precede la riqualificazione di tutta l’area.
Lo rende noto il Comune di Cagliari. «La fresatura e la bitumatura saranno effettuate sulle corsie di marcia e non interesseranno gli stalli presenti. Le attività si svolgeranno su una corsia per volta e non comporteranno blocchi del traffico, con la viabilità regolata da movieri durante ogni fase delle lavorazioni».
Sempre lunedì 5, ma a partire dalle 21, sono previsti anche gli interventi per i ripristini stradali da parte di Enel Distribuzione in Vico II La Plaia, via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino. Gli interventi, tutti in notturna tra le 21 e le 6 della mattina successiva, andranno avanti sino a venerdì 9.
(Unioneonline/A.D.)