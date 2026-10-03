Inglese e Intelligenza Artificiale per l'Accademia di Belle Arti di SassariIl CdA ha approvato anche gli affidamenti didattici
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Per ottenere un avvio puntuale ed efficace dell'anno accademico 2026/27, dimenticando difficoltà e contrasti dell'anno precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" ha approvato una serie di provvedimenti.
Tra i risultati più significativi, spicca la pubblicazione del bando per l'insegnamento della lingua inglese, che interviene dopo un lungo periodo di assenza della relativa cattedra e che consentirà di colmare una lacuna nell'offerta didattica dell'Accademia.
Il CdA ha, inoltre, deliberato l'attivazione di un'intelligenza artificiale professionale a disposizione di tutto il personale amministrativo e dei tre responsabili di dipartimento.
È stato poi approvato il regolamento per l'affidamento e l'utilizzo degli spazi a soggetti terzi dell'Ex-Ma.Ter e del Masedu, un provvedimento - anche questo come gli altri - fortemente voluto dal Commissario straordinario Francesco Ginesu.
Il Consiglio ha, inoltre, approvato gli affidamenti didattici e gli incarichi aggiuntivi per l'anno accademico 2026-2027. Una decisione fondamentale per consentire agli studenti di disporre del proprio orario delle lezioni già all'inizio delle attività didattiche e per assicurare a docenti e personale una programmazione adeguata.