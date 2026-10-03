Operazione della Guardia di finanza che a Sassari ha scoperto un deposito di oggetti falsi. Migliaia tra borse, occhiali e cinture con i marchi contraffatti di noti brand internazionali venivano spacciati come originali. Ma le borse marchiate Dior, Gucci, Luois Vuitton, Armani, Fendi e Prada altro non erano che falsi. Pronti ad essere venduti tra il centro storico e il lungomare di Alghero.

La scoperta dei finanzieri è arrivata dopo i controlli effettuati su un uomo intento a vendere numerosi prodotti contraffatti proprio ad Alghero. La successiva attività investigativa ha portato a scoprire un magazzino, nel centro storico di Sassari, adiacente all’abitazione dell’uomo che quest’ultimo utilizzava come deposito per la numerosa merce falsa.

Al termine dell’intervento sono stati sequestrati oltre 5 mila articoli. Il venditore è stato denunciato per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

(Unioneonline/A.D.)

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