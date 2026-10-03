Scomparso a Perfugas, ritrovato all’alba dopo una notte di ricercheApprensione per un uomo di cui si erano perse le tracce. I vigili del fuoco l’hanno rintracciato all’alba in una zona impervia
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Intorno alle 21 di ieri la squadra dei vigili del fuoco di Tempio è intervenuta nel comune di Perfugas nella frazione di Sa Contredda per la ricerca di un uomo scomparso.
Le operazioni sono durate tutta la notte con l’utilizzo dei cani alla ricerca dell’uomo. Solo nelle prime ore del mattino l’uomo è stato ritrovato dalla squadra in una zona impervia.
Affidato alle cure del 118 e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Sassari. Sul posto i carabinieri e i volontari dell’Avis di Perfugas.
(Unioneonline/A.D.)