Si chiude dopo un iter complesso la procedura per l’assegnazione della piscina comunale Milena Seu ad Ozieri si è conclusa. Dopo le polemiche sulla chiusura degli ultimi giorni e grazie alla celerità degli Uffici Sport, Tecnici e Finanziario, è stato perfezionato l’iter per l’affidamento dell’impianto ad un nuovo gestore.

La nuova convenzione avrà la durata di sei mesi, in attesa che si perfezioni la procedura per l’affidamento pluriennale dell’impianto. Dalla prossima settimana inizieranno le attività di pulizia e di verifica tecnica dell’impianto per ripartire in totale sicurezza fra pochi giorni e dare modo così ai tanti appassionati di appagare la loro voglia di sport. Inoltre, sempre dalla prossima settimana, si raccoglieranno le preiscrizioni per tutte le attività che sono previste per l’utilizzo dell’impianto. La piscina ha una vera valenza territoriale e questo aspetto è riconosciuto anche dagli altri Comuni vicini che l’hanno ribadito pochi giorni fa, riconfermando l’impegno solidaristico e finanziario dell’Unione dei Comuni.

La struttura diventerà un polo sportivo vivo e dinamico, capace di attrarre attività, manifestazioni e utenti anche dai Comuni limitrofi. Sono allo studio infatti proposte promozionali e logistiche che vadano incontro alle loro esigenze. La piscina Milena Seu e’ un punto di riferimento per il Logudoro e per i territori circostanti; un luogo capace di accogliere attività sportive, corsi, iniziative per le scuole, progetti per i giovani, attività dedicate agli anziani e percorsi rivolti alla salute e al benessere.

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