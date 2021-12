Dovrà recarsi ad Alghero gran parte degli utenti di Sassari che, collegati al sistema di prenotazione per ricevere la terza dose, hanno trovato i posti esauriti. Nessuna possibilità per il mese di dicembre, in molti dovranno accontentarsi di ricevere l’inoculazione nel mese di marzo oppure scegliere di essere dirottati ad Alghero.

La macchina vaccinale a Sassari continua a marciare a pieno ritmo garantendo oltre 500 somministrazioni di terze dosi al giorno. Una richiesta in costante aumento, soprattutto dopo il via libera del ministero della Salute al richiamo a 5 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario. Ma nonostante l’allestimento da parte dell’Ats di un nuovo hub in via Rizzeddu, che si aggiunge al punto vaccinale presente in via Marghinotti, gli utenti lamentano situazioni di disagio e ritardi. Assembramenti e file interminabili. Qualche posto libero è possibile trovarlo nel giorno di Santo Stefano.

“Dai primi giorni di dicembre le agende sono piene – lamentano alcuni utenti - e con l’abbassamento della soglia di età è impossibile ottenere la terza dose alla scadenza. Siamo stati dirottati nei punti vaccinali di Alghero che rischiano di restare intasati anche quelli”.

