Tutto pronto per l’edizione 2025 di “Terra d’Olio 2025”, il programma di promozione, divulgazione e sostegno al comparto olivicolo e oleario, realizzato dal Comune di Sorso nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con Assolisa per la valorizzazione e la tutela del patrimonio locale. Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina nella sala conferenze del Palazzo Baronale, dall’assessore alle Attività produttive Federico Basciu, dall’assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali Serena Camboni dal vice presidente nazionale e presidente regionale dell’Associazione Città dell’Olio Giovanni Antonio Sechi, dalla presidente di Assolisa Maria Pina Casula, dalla titolare dell’oleificio Uggias Giorgia Uggias, e dal dirigente dell’Istituto comprensivo di Sorso-Sennori Carlo Orrù.

Le iniziative, tutte gratuite per i partecipanti, riguardano l’intero settore olivicolo-oleario e si rivolgono a un target molto ampio, coinvolgendo sia gli addetti ai lavori sia i consumatori, adulti e famiglie con bambini. «Terra d’Olio vuole valorizzare, il comparto olivicolo locale puntando sull’importanza che questo riveste per il tessuto sociale, culturale ed economico del territorio, non solo di Sorso ma di tutta la Romangia - ha sottolineato l’assessore Federico Basciu - Sorso ha una tradizione agricola importante che spetta a noi tramandare alle prossime generazioni».

Si comincia il 26 ottobre con la Camminata tra gli ulivi, iniziativa aperta a tutti, giovani e adulti, consumatori, ristoratori, olivicoltori, appassionati, curiosi. «La giornata alla scoperta degli uliveti del territorio, promossa dall’associazione nazionale Città dell’Olio, si svolge in contemporanea in oltre 140 città italiane, e accompagna i partecipanti in un percorso suggestivo attraverso gli uliveti del territorio - ha spiegato il vice presidente nazionale Giovanni Antonio Sechi - offrendo l’occasione di vivere un’esperienza immersiva a contatto con la natura e con la storia agricola della comunità». Durante la passeggiata, che prevede un itinerario tra i 2 e i 6 chilometri, produttori e guide locali racconteranno le tradizioni dell’olivicoltura, illustrando le tecniche di coltivazione e raccolta, e condividendo curiosità legate alla cultura rurale, rafforzando il legame tra paesaggio, identità locale e promozione delle eccellenze enogastronomiche. Il 5 dicembre corso di tre ore di assaggio con esperto oleologo, rivolto a giovani e adulti, consumatori, ristoratori, olivicoltori, appassionati, curiosi. Sotto la guida esperta di un tecnico professionista verranno introdotti all’analisi sensoriale col metodo del panel test. Il 7 marzo 2026, Giornata dedicata alla potatura dell’olivo con lezione teorica e dimostrazioni in campo, riservato ad adulti, addetti ai lavori, hobbisti, appassionati, curiosi. Il 18 aprile 2026, concorso oleario e convegno “Terra d’Olio 2025” riservato ad aziende olivicole-olearie professioniste e hobbistiche. Infine il Progetto scuola con visita guidata in frantoio con degustazione di olio novello per giovani studenti che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria, con attività programmate da ottobre 2025 a giugno 2026. L’iniziativa ha come obiettivo principale la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva, prodotto simbolo della cultura agricola italiana e sarda e pilastro della dieta mediterranea, attraverso un percorso educativo rivolto alle nuove generazioni.

© Riproduzione riservata