Il Tennis club Porto Torres prosegue il suo processo di crescita costante con nuovi numeri che decretano il suo successo e quello dei suoi atleti. Il club presieduto da Stefano Caria annuncia una stagione da record, con ben 16 squadre iscritte ai campionati e pronte a scendere in campo per far valere i propri colori. Un risultato che racconta l’impegno e il sacrificio degli allenamenti, una crescita e una passione che nasce dai più piccoli fino agli atleti che affrontano i campionati nazionali. Per il 2026 il circolo presenta ben 12 squadre giovanili, a dimostrazione che il vivaio è il cuore del club. Nel settore maschile ci prepara ad affrontare la sfida della Serie B1 e della D1, mentre in quello femminile le ragazze saranno protagoniste nei campionati di Serie C e D2. Nel frattempo la società del Tennis Club Porto Torres continua nel suo progetto di rinnovamento degli impianti sportivi, grazie ad un ulteriore finanziamento regionale pari a 70mila euro. Una proposta progettuale predisposta e presentata dal Club alla Regione che ha stanziato le somme al Comune per la gestione. Le risorse sono destinate alla sopraelevazione della Club House, attraverso la realizzazione di una pergola con vetrate per migliorare gli spazi fruibili. Il Comune di Porto Torres investe nell’innovazione delle strutture sportive puntando su nuovi progetti di riqualificazione e di eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di spazi multifunzionali.

